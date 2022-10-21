Москва, 21 октября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В российский прокат вышла кинолента «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер. Информация о сеансах стала доступна на сайтах большинства отечественных кинотеатров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Темная ночь». реж Тим Саттон. 2016. США В кинозале

Кинокартина посвящена императрице Елизавете Австрийской (Вики Крипс), которая после наступления сорокалетия всячески пытается скрыть свой истинный возраст. Отмечается, что в российских кинотеатрах «Корсаж» будут показывать как в дубляже, так и в режиссерской версии.

Напомним, премьера «Корсажа» состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году. На Лондонском кинофестивале кинолента заработала победу в номинации «Лучший фильм».