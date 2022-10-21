Лондон, , 19:58 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявил о продлении контракта с 24-летним бразильским центральным защитником Габриэлем Магальяэсом. Об этом 21 октября сообщается на официальном сайте «канониров».

ФК «Арсенал»

Детали сделки не разглашаются, однако уточняется, что бразилец подписал долгосрочное соглашение. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 38 миллионов евро.

За «Арсенал» Габриэл выступает с 1 сентября 2020 года после перехода из французского «Лилля» за 26 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 13 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.