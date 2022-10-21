Москва, 21 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Турция стала самым востребованным направлением для покупки авиабилетов в один конец среди граждан России после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщил трэвел-сервис «Купибилет».

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Так, 18% билетов за границу пришлось на Турцию. В тройку лидеров по продаже билетов также вошли Армения и Киргизия — 16% и 11% заказов соответственно. Помимо этого, в трэвел-сервисе отметили, что наиболее популярными городами для пересадки стали Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Баку (Азербайджан), Бишкек (Киргизия) и Ош (Киргизия).

Ранее издание Forbes сообщало, что после начала частичной мобилизации из России уехали почти 1 млн человек. Однако невозможно подсчитать, кто из этого числа уехал из страны с туристическими целями.