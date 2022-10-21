Белгород, , 19:52 — REGNUM Работодателям Белгорода и приграничных районов области рекомендовано перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом 21 октября во время вечернего эфира в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков https://belregion.ru

По словам главы региона, решение принято на оперативном штабе. На дистанционный формат работы или гибкий график рекомендовано перевести работников учреждений всех форм собственности.

«Но без ущерба для деятельности учреждений, организаций, предприятий», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с 10 октября школьников 10 приграничных муниципалитетов и Белгорода перевели на онлайн-обучение, а с 17 по 30 октября объявлены осенние каникулы.