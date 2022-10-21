Белгород, 21 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Работодателям Белгорода и приграничных районов области рекомендовано перевести своих сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом 21 октября во время вечернего эфира в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

По словам главы региона, решение принято на оперативном штабе. На дистанционный формат работы или гибкий график рекомендовано перевести работников учреждений всех форм собственности.

«Но без ущерба для деятельности учреждений, организаций, предприятий», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с 10 октября школьников 10 приграничных муниципалитетов и Белгорода перевели на онлайн-обучение, а с 17 по 30 октября объявлены осенние каникулы.