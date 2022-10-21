Кострома, 21 октября 2022, 21:25 — REGNUM Администрация Костромской области прокомментировала ситуацию с мобилизацией супруга Натальи Степанушкиной, вышедшей на пикет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновники отметили, что перед тем как выйти с плакатом к зданию администрации региона, женщина не обращалась к властям или в военкомат области. Кроме этого, по информации академии радиационной, химической и биологической защиты, у мужчины не выявили заболеваний, препятствующих службе.
В администрации отметили, что в регионе под руководством губернатора работает областная призывная комиссия, которая «оперативно, в течение трёх дней» рассматривает обращения граждан. С первого дня её работы домой было отправлено более 100 ошибочно мобилизованных граждан.
Напомним, 20 октября Степанушкина вышла на пикет с плакатом «Ситников — не будь убийцей! Верни моего больного мужа Степанушкина домой!». Женщина утверждала, что во время тренировок у призванного открылось кишечное кровотечение, которое требует хирургического лечения.
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