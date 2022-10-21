Кострома, , 21:25 — REGNUM Администрация Костромской области прокомментировала ситуацию с мобилизацией супруга Натальи Степанушкиной, вышедшей на пикет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Костромской области © Наталья Диева

Чиновники отметили, что перед тем как выйти с плакатом к зданию администрации региона, женщина не обращалась к властям или в военкомат области. Кроме этого, по информации академии радиационной, химической и биологической защиты, у мужчины не выявили заболеваний, препятствующих службе.

«Наталья Степанушкина в администрацию региона, областную или муниципальную призывную комиссию по поводу плохого состояния здоровья своего мужа не обращалась. Также не было направлено обращений в органы государственной власти через обращения граждан или через портал государственных услуг. По данным представителей академии РХБ защиты, мобилизованный Степанушкин 16 октября обратился к фельдшеру, после чего был направлен на обследование в одну из городских больниц. По заключению медиков в экстренной госпитализации не нуждался, было назначено лечение. 18 октября было принято решение о направлении его на военно-врачебную комиссию, которая пройдет на следующей неделе. После вчерашнего обращения жены незамедлительно направлен на повторное дополнительное обследование, которое не выявило заболеваний, препятствующих прохождению военной службы. Решение о предоставлении ему отсрочки от мобилизации будет принято по результатам военно-врачебной комиссии».

В администрации отметили, что в регионе под руководством губернатора работает областная призывная комиссия, которая «оперативно, в течение трёх дней» рассматривает обращения граждан. С первого дня её работы домой было отправлено более 100 ошибочно мобилизованных граждан.

Напомним, 20 октября Степанушкина вышла на пикет с плакатом «Ситников — не будь убийцей! Верни моего больного мужа Степанушкина домой!». Женщина утверждала, что во время тренировок у призванного открылось кишечное кровотечение, которое требует хирургического лечения.

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