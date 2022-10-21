Богота, 21 октября 2022, 19:58 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix анонсировал производство сериала по мотивам известного романа «Сто лет одиночества», написанного колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом. Об этом сообщил портал El Colombiano.

Камера
Камера

Сюжет шоу расскажет о нескольких поколениях семьи Буэндиа, которые были героями оригинального романа. В производстве проекта участвуют дети автора, Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Дата выхода экранизации пока не раскрывается.

Напомним, оригинальный роман «Сто лет одиночества» вышел в 1967 году и мгновенно стал литературным хитом. Впоследствии книга была переведена на 46 языков и продана тиражом больше 50 млн копий.

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