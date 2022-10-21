Богота, 21 октября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix анонсировал производство сериала по мотивам известного романа «Сто лет одиночества», написанного колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом. Об этом сообщил портал El Colombiano.

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Сюжет шоу расскажет о нескольких поколениях семьи Буэндиа, которые были героями оригинального романа. В производстве проекта участвуют дети автора, Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Дата выхода экранизации пока не раскрывается.

Напомним, оригинальный роман «Сто лет одиночества» вышел в 1967 году и мгновенно стал литературным хитом. Впоследствии книга была переведена на 46 языков и продана тиражом больше 50 млн копий.