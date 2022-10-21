Рига, , 19:38 — REGNUM Нет ничего удивительного в том, что Латвия, как и другие страны Прибалтики, так распоясалась, удивительно то, что эта страна находится в числе лидеров по восстановлению объёмов торговли с Россией, отметил в своем комментарии 21 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Ринкевич заявил, что Латвия намерена «проверить» всех граждан России, проживающих в стране, и что некоторым из них могут не продлить вид на жительство. Министр не исключил, что для продления ВНП граждане России должны будут ответить на вопрос «Чей Крым?».

« У власти в Латвии давно находится репрессивный тоталитарный режим, руководствующийся идеологией латышского шовинизма и евроатлантизма. Это враждебное России государство. Если не считать краткого периода, когда министром иностранных дел и потом премьер-министром нашей страны был Евгений Максимович Примаков, реальной борьбы с этим государством не велось, настоящей последовательной поддержки русской общине там не оказывалось. Ничего удивительного в том, что Рига, как и соседние столицы, так распоясалась, нет.

Удивляет другое: Латвия находится сейчас в ЕС в числе лидеров по восстановлению объёмов торговли с Россией. Её экспорт к нам с февраля увеличился на 67%.

Вполне возможно, что для нас этот импорт из Латвии или через Латвию создает некоторую «форточку» для закупки необходимого в условиях евросоюзовских санкций. Не вижу, однако, оснований исключать, что это просто коммерческие интересы — помню, как в год демонтажа Монумента воину-освободителю в Таллине объём нашего транзита через эстонские порты значительно вырос.

Как бы то ни было, русские в Латвии сейчас брошены Россией на произвол враждебной им власти этно-радикалов. Это плохо, но здесь сейчас уже ничего не изменишь. Как минимум, однако, должны быть обеспечены благоприятные условия для желающих и имеющих возможность переселиться в Россию.