Белград, , 21:13 — REGNUM США поддерживают франко-немецкую инициативу по косовскому урегулированию, но при этом не навязывают никаких сроков для ее реализации. Об этом заявил спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 21 октября в эфире сербского телеканала РТС.

Габриэль Эскобар State.gov

«У меня нет информации, что европейская инициатива требует срочного решения в течение нескольких недель, но в любом случае она требует быстрого прорыва в диалоге», — сказал Эскобар.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 20 октября в интервью телеканалу Prva заявил, что западным странам важно как можно скорее решить косовский вопрос и что речь идет «не о месяцах, а о неделях».