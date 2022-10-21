Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Министерство транспорта США выделит $50 миллионов штату Флорида для компенсации расходов на ремонтные работы после разрушительного урагана «Иэн», сообщает 21 октября Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Предоставленные средства должны помочь Флориде «отремонтировать дороги и мосты после разрушительного урагана», сказал министр транспорта США Пит Буттиджич.

Напомним, что наводнение, спровоцированное ураганом, повредило и разрушило дорожные пути, дамбы, перекрестки, а также мосты в нескольких регионах Флориды.

Как собщало ИА REGNUM, обрушившийся на штат Флорида ураган «Иэн» принес с собой не только смертоносные разрушения, но и бактериальную инфекцию Vibrio vulnificus, от которой погибли уже семь человек.

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