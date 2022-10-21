Киев, 21 октября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. ВСУ испытывают проблемы с системами ПВО, которые не справляются с существующими задачами, сообщает 21 октября газета The Washington Post со ссылкой на одного из руководителей войск ПВО киевского режима Дениса Смажного.

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По его словам, у ВСУ заканчиваются ракеты для систем, оставшихся на вооружении.

«Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что скоро они просто не смогут справляться с угрозами… И у нас заканчиваются ракеты», — цитирует газета заявление Смажного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский неоднократно жаловался на недостаток средств ПВО, заявляя, что Киев имеет лишь 10% от их необходимого количества.

На фоне этих заявлений генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс поставит системы противовоздушной обороны в распоряжение ВСУ.