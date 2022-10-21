Москва, 21 октября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в пятницу, 21 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,29 рубля, что на 11 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 40 копеек и к закрытию составил 60,20 рубля.

В целом по итогам рабочей неделе доллар на Московской бирже подешевел на 82 копейки, евро — на 51 копейку.

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