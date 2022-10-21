Оттава, 21 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В Канаде вводится запрет на продажу и покупку ручного огнестрельного оружия, сообщает 21 октября Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Причем данная мера также блокирует импорт вновь приобретенного оружия. Запрет на продажу ручного огнестрельного оружия впервые обсуждался в Канаде в мае текущего года вместе с предложением ввести самые жесткие меры по контролю за оружием в стране за последние 40 лет.

Ужесточение оружейных законов отражает «всеобъемлющие усилия правительства Трюдо по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия», говорится в заявлении.