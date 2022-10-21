Бухарест, 21 октября 2022, 19:22 — REGNUM Мэрия столицы Румынии Бухареста объявила об отмене запланированного на 21–29 октября крупнейшего в Восточной Европе фестиваля пива — Festivalui Berii 2022. Об этом 21 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительной информации, причиной отмены мероприятия стала «несогласованность работы структур его организаторов». «Фестиваль может быть перенесен на другие даты или в другие румынские регионы», — говорится в заявлении столичной администрации.
Напомним, Festivalui Berii является аналогом проводимых в Германии и Чехии праздников хмельного напитка. Ежегодно для участия в нем в Бухарест приезжает более 100 тысяч человек.