Бухарест, 21 октября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Мэрия столицы Румынии Бухареста объявила об отмене запланированного на 21–29 октября крупнейшего в Восточной Европе фестиваля пива — Festivalui Berii 2022. Об этом 21 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Alexas_Fotos Пиво

По предварительной информации, причиной отмены мероприятия стала «несогласованность работы структур его организаторов». «Фестиваль может быть перенесен на другие даты или в другие румынские регионы», — говорится в заявлении столичной администрации.

Напомним, Festivalui Berii является аналогом проводимых в Германии и Чехии праздников хмельного напитка. Ежегодно для участия в нем в Бухарест приезжает более 100 тысяч человек.