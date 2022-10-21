Тобольск, Тюменская область, 21 октября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске задержан подозреваемый в краже чугунной напольной плитки XIX века, общим весом свыше тонны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Украденная старинная плитка. Скриншот видео оперативной съёмки.

Представитель культурного учреждения Тобольска обратился в полицию с заявлением, что из временно неэксплуатируемого дореволюционного здания пропала старинная чугунная напольная плитка. На месте преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник внутрь помещения через окно и похитил 51 плитку, каждая весом в 20 кг. Общий вес похищенного превысил одну тонну.

В ходе розыскных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Тобольска. мужчина признался, что в поисках металлолома набрёл на заброшенное здание с чугунной плиткой. Чтобы вывезти плитки, он нанял грузовое такси. Со сдачи похищенного на металлолом он выручил 15,5 тыс. рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Чугунная плитка возвращена учреждению культуры.