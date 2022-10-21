Москва, , 19:20 — REGNUM Киргизские банки, которые отказались обслуживать российские карты «Мир», должны ощутить последствия своей ошибки. Об этом ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Карта «Мир»

Напомним, некоторые коммерческие банки Киргизии отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Причину ограничений в банковских структурах Киргизии не называют. Эксперты связывают подобную тенденцию со страхом перед вторичными санкциями США.

Эксперт считает, что «с Киргизией нужно ввести визовый режим и выкинуть её из ЕАЭС».

«Но такой вариант развития событий в качестве ответа на отказ использовать российскую платежную систему пока не обсуждается. В качестве реальных механизмов воздействия можно, например, наказать киргизские банки за то, что они так себя ведут по отношению к гражданам союзного государства. Не Киргизию как государство, а частные банки, которые отказались работать с российской платежной системой», — пояснил политолог.

По мнению собеседника, «можно и нужно предпринимать меры, чтобы российские банки, например, Сбербанк и ВТБ, не работали с банками Киргизии. Это минимум».

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"Киргизские банковские структуры откровенно плюют на Россию, и это терпеть нельзя. При этом руководство Киргизии их не одергивает. На оскорбление нужно отвечать, и так, чтобы они это реально почувствовали. Напомню, что в России трудится много трудовых мигрантов из Киргизии. Они отправляют часть заработанных денег на родину. Переводы составляют значительную часть ВВП страны, большая часть этих переводов осуществляется через Сбербанк и ВТБ», — сказал Трухачёв.

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Он уверен, что «для изменения политики Бишкека, который не препятствует спорным ограничительным мерам своих банков, необходимо ввести ответные ограничения».

«Это временные меры. Ровно до тех пор, пока эти банковские структуры не начнут вести себя с гражданами России, которые пользуются системой «Мир», как с гражданами союзного государства», — сказал политолог.

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