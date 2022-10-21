Барселона, Испания, , 19:15 — REGNUM Форвард «Барселоны» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски стал третьим футболистом в XXI веке, достигшим отметки в 600 забитых мячей. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Роберт Левандовски Fcbayern.com

20 октября «Барселона» в матче десятого тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержала уверенную победу над «Вильярреалом» со счетом 2:0, а Роберт Левандовски отметился дублем, забив тем самым 600-й и 601-й голы. Ранее подобное достижение покорилось Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Свои голы 34-летний форвард забил, выступая за «Знич» (21 мяч), «Лех» (41 мяч), «Боруссию» (103 мяча), «Баварию» (334 мяча), «Барселону» (16 мячей) и сборную Польши (76 мячей).

За «Барселону» Роберт Левандовски выступает с 19 июля 2022 года после перехода из «Баварии» за 45 миллионов евро. Действующее соглашение польского нападающего с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.