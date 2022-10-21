Рим, 21 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Бывший председатель Европарламента, координатор партии Сильвио Берлускони — Антонио Таяни в новом правительстве Италии займет пост главы МИД, заявила 21 октября будущий премьер страны Джорджа Мелони.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Как сообщалось ранее, 21 октября президент Италии Серджо Маттарелла по итогам парламентских выборов официально поручил Мелони сформировать правительство.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.