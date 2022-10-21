Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Телефонные переговоры министра обороны США Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу состоялись по инициативе американской стороны, сообщила 21 октября журналистам представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, разговор был «хорошей возможностью поддерживать контакт». О содержании переговоров Сингх ничего сообщать не стала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели переговоры по телефону. По информации Минобороны РФ, среди прочих вопросов международной безопасности обсуждалась ситуация на территории бывшей УССР.

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