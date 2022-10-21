Вашингтон, 21 октября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Телефонные переговоры министра обороны США Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу состоялись по инициативе американской стороны, сообщила 21 октября журналистам представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По её словам, разговор был «хорошей возможностью поддерживать контакт». О содержании переговоров Сингх ничего сообщать не стала.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели переговоры по телефону. По информации Минобороны РФ, среди прочих вопросов международной безопасности обсуждалась ситуация на территории бывшей УССР.