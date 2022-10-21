Манчестер, Великобритания, , 19:03 — REGNUM Исполнительный директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар может вернуться в «Манчестер Юнайтед» на директорскую должность. Об этом 21 октября сообщает издание Voetbalprimeur.

По информации источника, два года назад «Манчестер Юнайтед» уже приглашал ван дер Сара в клуб, но тот ответил отказом. Должность исполнительного директора «Аякса» ван дер Сар занимает с ноября 2016 года.

После десяти сыгранных туров нидерландской Эредивизи сезона 2022/23 амстердамский «Аякс», одержав восемь побед и набрав 25 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.