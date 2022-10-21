Бирмингем, Великобритания, 21 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. «Астон Вилла» из Бирмингема рассчитывает назначить аргентинского специалиста Маурицио Почеттино на пост главного тренера основной команды. Об этом 21 октября сообщает журналист Николо Скира.

Mithcell Sauvare Маурицио Почеттино

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер команды Стивен Джеррард был отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды на старте сезона. После 11-ти сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Астон Вилла» с двумя победами и девятью набранными очками занимает лишь 17-е место в турнирной таблице.

23 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» в матче 13-го тура АПЛ сыграет с «Брентфордом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.