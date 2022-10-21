Рим, , 18:58 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла после встречи с лидером «Братьев Италии» Джордже Мелони 21 октября официально поручил ей сформировать новое правительство страны.

Джорджа Мелони Quirinale. it

Ранее 20 и 21 октября формальный глава итальянского государства провел серию консультаций с представителями вошедших в новый состав парламента партий.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента.