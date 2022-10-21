Саратов, , 19:02 — REGNUM В Саратове 24-летнюю женщину признали виновной по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов»). Суд ограничил свободу женщине на 2 года 6 месяцев, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Установлено, что 17 августа 2022 года с 12:00 до 16:00 (местное время) девушка, находясь в помещении туалета во дворе дома по улице 3-й Рабочий проезд в Саратове, родила мальчика, а затем выбросила его в яму. В этот же день у роженицы ухудшилось самочувствие и она была вынуждена обратилась за медицинской помощью. Так врачам стало известно о прошедших родах.

Ранее ИА REGNUM передавало, в июле 2021 года в городе Энгельсе Саратовской области прохожая обнаружила пакет с плачущим младенцем.

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