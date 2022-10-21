Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Военному комиссару Санкт-Петербурга военной прокуратурой внесено представление с требованием не допускать нарушения прав граждан, подлежащих мобилизации. Это следует из официального ответа заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Сергея Касьянова мобилизованному петербуржцу, текст которого есть в распоряжении ИА REGNUM.

Прокурор

В военную прокуратуру мужчина обратился в связи с тем, что, по его словам, он никогда не служил в армии и у него есть заболевание, из-за которого он не мог быть мобилизован.

Как следует из ответного письма заместителя военного прокурора, военному комиссару Петербурга внесено представление об устранении нарушений закона, в том числе с требованием принять меры организационно-распорядительного характера по недопущению нарушений прав граждан, подлежащих мобилизации «в связи с наличием у них заболеваний (травм, увечий и т.д.), препятствующих прохождению военной службы».

Вместе с тем Сергей Касьянов напомнил мобилизованному гражданину, что он имеет право обратиться в районную прокуратуру, к военному прокурору или в суд, чтобы обжаловать решение о своей мобилизации.

Как следует из документа, граждане, попавшие под частичную мобилизацию, приобретают статус военнослужащего по контракту. При этом они могут быть уволены со службы, если подпадают под один из критериев: по возрасту (по достижению ими предельного возраста пребывания на военной службе), по состоянию здоровья (в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе) и в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Добавим, что при наличии у военнослужащего увечья или заболевания, его направляют в военно-медицинскую организацию для проведения медобследования, лечения и, при необходимости, медицинского освидетельствования.

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