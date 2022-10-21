Вашингтон, 21 октября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена финансирует проекты по переработке ядерных отходов электростанций и планирует возобновить переработку отработанного ядерного топлива, что не практиковалось в Штатах долгое время из-за опасения распространения радиоактивных веществ, сообщает 21 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Белый дом выделил $38 миллионов агентству исследовательских проектов в области энергетики (ARPA-E) для разработки дюжины проектов по переработке отходов.

Директор ARPA-E Дженнифер Шафер рассказала, что агентство в первую очередь займется решением проблемы потенциального распространения радиоактивных веществ, которые могут высвободиться в процессе переработки.

Напомним, что многие эксперты выступают против данного способа переработки, поскольку опасаются потенциальных ограблений цепочки поставок боевиками, стремящимися захватить материалы для создания ядерной бомбы.