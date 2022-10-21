Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 18:52 — REGNUM На Ямале началось обустройство инфраструктуры на территории индустриального парка «Обской причал». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Речпорт Лабытнанги Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Обдорский причал» создаётся на территории порта в Лабытнанги. На территории будущего индустриального парка уже пробурены скважины для водоснабжения, отремонтированы тепловозы для подачи и уборки вагонов на железнодорожных путях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря парку «Обской причал» значительно увеличится объём перевалки грузов, будет создан центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и организовано производство строительных материалов в непосредственной близости от транспортной инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале создаётся промышленно-логистический парк