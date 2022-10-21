Тегеран, , 19:02 — REGNUM Иранские военные моряки захватили два беспилотных плавательных аппарата США в акватории Красного моря, сообщил 21 октября командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

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«84-я флотилия стратегических военно-морских сил, действуя в акватории Красного моря, смогла успешно выполнить операцию по обеспечению морской безопасности и в очередной раз задержать два американских беспилотных плавательных аппарата», — цитирует слова Ирани агентство Mehr.

Тип захваченных беспилотников пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в начале сентября текущего года, когда эсминец ВМС Ирана «Джамаран» в Красном море столкнулся с несколькими небольшими разведывательными кораблями. Они не отвечали на все попытки связаться с ними и не реагировали на предупреждения с иранского корабля.

Командир эсминца принял решение захватить аппараты и поднять их на свой борт. Через некоторое время экипаж «Джамарана» оставил эти суда в другом районе моря, где их подобрали корабли ВМС США.

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