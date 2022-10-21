Сватово, ЛНР, , 18:47 — REGNUM Днем 21 октября ВСУ предприняли попытку прорыва линии обороны ВС России на линии Кременной — Сватово, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Сватово Александр Погожев © ИА REGNUM

Инцидент произошел в районе Терн. В атаке участвовали в том числе наёмники.

«Механизированные подразделения (БМП, пикапы) при поддержке танковой роты попытались выскочить к трассе Кременная — Сватова, но получили по щам от нашей артиллерии благодаря своевременным действиям разведки и спецназа на передовой», — рассказал военкор.

Обстановка на данном направлении остается напряженной, добавил Поддубный.

17 октября в Народной милиции ЛНР сообщили, что при попытке прорыва ВСУ в районе Сватово — Кременной иностранные наемники киевского режима понесли большие потери.