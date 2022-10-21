Бирмингем, Великобритания, , 18:47 — REGNUM Главный тренер «Астон Виллы» из Бирмингема Стивен Джеррард отправлен в отставку. Об этом 21 октября сообщается на официальном сайте английского клуба.

Стивен Джеррард Biser Todorov

«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорился в заявлении.

После 11-ти сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Астон Вилла» с двумя победами и девятью набранными очками занимает 17-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

В матче 12-го тура «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет 23 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».