Вашингтон, 21 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Вице-президент отдела дизайна американской компании Apple Эванс Хэнки уходит в отставку, сообщает 21 октября Bloomberg News со ссылкой на источники.

Apple iPhone

Компания объявила об уходе Хэнки на этой неделе, предупредив, что дизайнер проработает в Apple еще шесть месяцев. При этом пока неизвестно, кто займет ее место.

Напомним, что Хэнки получила эту должность в 2019 году после ухода известного дизайнера Apple Джонатана Айва. При Хэнки Apple выпустила с 12 по 14 модели iPhone, а также ноутбуки MacBook M1.

Отметим, что компания попрощается с ведущим дизайнером в момент работы над несколькими новыми устройствами, включая гарнитуры смешанной реальности.