Луганск, 21 октября 2022, 18:41 — REGNUM Президентское движение Народный фронт совместно с партией «Зеленая альтернатива», ВСКС, зоопарком «Малинки», военнослужащими НМ ЛНР эвакуировали медведя с территории, граничащей с линией фронта в Луганской народной республике. Животное направили на лечение и реабилитацию в Московский зоопарк.
Медведю по кличке Гром 16 лет, 10 из которых он провел на территории завода в Луганской народной республике. Долгое время животное находилось в зоне боевых действий, где постоянно слышны звуки взрывов. Два находящихся рядом с вольером цеха сгорели полностью, сам медведь чудом уцелел, забившись в свою берлогу.
Сложную операцию по эвакуации Грома представители Народного фронта провели совместно с партией «Зеленая альтернатива» и зоопарком «Малинки» при поддержке военных.
Специальную транспортировочную клетку и необходимые ветеринарные препараты предоставил Московский зоопарк.
Медведь уже прибыл в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Здесь созданы все условия для его содержания. За мишкой наблюдают высококлассные специалисты. Он хорошо перенес дорогу, его состояние удовлетворительное, в целом здоров, но предстоит плотно заняться лечением зубов. Гром пройдет полное обследование и курс реабилитации и сможет жить в спокойной мирной среде.
Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с Народным фронтом оказывают адресную помощь зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса, оказавшимся в трудной ситуации. Закупают и доставляют корма, вакцины и все необходимое для братьев наших меньших, стройматериалы для ремонта пострадавших от обстрелов ВСУ вольеров, направляют в зоопарки ветеринаров и зоологов.