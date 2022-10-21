Бишкек, , 18:38 — REGNUM Парламент Киргизии одобрил сразу в трёх чтениях проект поправок в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О всеобщей воинской обязанности граждан, о военной и альтернативной службах», «Об оружии» и «О пограничных уполномоченных», передают местные СМИ.

Сдача оружия Цитата из к/ф «Государственная граница. Красный песок». реж Борис Степанов. 1984. СССР

Изменения предусматривают выдачу оружия жителям приграничных районов Баткенской и Ошской областей «в особых случаях».

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Также законопроект предусматривает отмену ограничений в получении разрешения на приобретение и ношение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом для граждан Киргизии, живущих близ границы.

Отметим, что за принятие поправок проголосовали 63 парламентария, а против оказались лишь трое народных избранников. Всего в парламенте Киргизии числятся 90 депутатов.

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ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.

Более 136 тысяч граждан Киргизии были вынуждены покинуть свои дома и временно переехать в другие районы страны.

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