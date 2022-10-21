Анапа, Краснодарский край, 21 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» оказывают помощь жителям Херсонской области в Анапе Краснодарского края, где создан Центр подготовки документов для граждан. На данный момент в нем находятся около 1,5 тысячи людей, нуждающихся в помощи. Волонтёры выдают им номерки, создают живую очередь, консультируют граждан, помогают людям заполнять заявления на русском языке.

Пресс-служба МГЕР МГЕР в Краснодарском крае

«Сегодня мы находимся в Анапе, где оборудован центр подготовки документов для граждан, прибывших из новых территорий Российской Федерации. Мы будем находиться здесь целый день. Будем помогать людям получать паспорта, оформлять на работу. Здесь работают все социальные службы, которые помогут адаптироваться вновь прибывшим», — рассказала руководитель аппарата Краснодарского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Злата Харьковская.

Федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по ЮФО, руководитель Ростовского регионального отделения Николай Ромашенко добавил, что волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» выехали из Мелитополя в Красноперекопск Республики Крым для оказания помощи жителям Херсонской области. «Здесь развернут временный лагерь для жителей Херсонской области, куда в ближайшее время прибудут несколько десятков автобусов с людьми. Мы доставили людям воду, детское питание, одноразовую посуду, тушенку, консервы и сок», — рассказал Ромашенко.

Помощь жителям Херсонской области активисты «Молодой Гвардии Единой России» оказывают и в Симферополе, где добровольцы разгружают гуманитарную помощь для людей.