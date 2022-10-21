Вашингтон, 21 октября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Правительство США пока не начало поставлять системы борьбы с беспилотниками киевскому режиму, сообщает 21 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники в министерстве обороны.

U.S. Air Force БПЛА ВВС США

Отмечается, что Пентагон с лета так и не подписал контракт на поставку систем противодействия беспилотникам.

Ранее президент США Джо Байден выделил Киеву $3 млрд военной помощи для приобретения систем противовоздушной обороны, артиллерийских систем и боеприпасов, систем защиты от БПЛА и радаров для обороны.

«Спустя практически два месяца после этого заявления, США так и не утвердили контракт для системы противодействия дронам», — рассказали источники, при этом добавив, что «скоро» должен быть заключен контракт на поставку средств борьбы с БПЛА Vampire.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США объявило о начале закупок ракетных комплексов ПВО NАSAMS для последующей передачи их Киеву.