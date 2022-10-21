Ханты-Мансийск, 21 октября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Югра готова принять эвакуированных жителей сопредельных со спецоперацией территорий. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи ХМАО.

monicore Эвакуация

На заседании правительства Югры 21 октября решено увеличить количество пунктов временного размещения эвакуированных. Количество мест, готовых принять людей, возрастет на 106 единиц — с 572 до 678.

«Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва автономного округа муниципальным образованиям Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих», — отметил заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока.

Отмечается, что Югра находится в режиме круглосуточной готовности к приёму прибывающих людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 октября в Херсонской области идёт организованное перемещение жителей районов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый.