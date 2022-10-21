Чита, 21 октября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Забайкальская филармония организовала выступление Захара Прилепина и коллектива Никиты Михалкова на фестивале имени Олега Лундстрема в Чите. Об этом стало известно 21 октября после публикации в соцсетях отчётов филармонии о договорах и закупках.

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Напомним, в Чите сейчас проходит первый фестиваль имени джазмена Олега Лундстрема. На его вечерах выступает сам Лундстрем совместно с пианистом Александром Романовским, а также другие музыканты.

Ожидается, что 11 ноября в рамках фестиваля в Читу приедет писатель Захар Прилепин, который совместно с Лундстрем Трио проведёт творческую встречу «Музыка и слово».

Днём позже, 12 ноября, фестиваль закроется спектаклем «12», который покажет коллектив под руководством Никиты Михалкова. При этом заявлено, что Михалков сам приедет в Читу, чтобы представить зрителям свой спектакль.