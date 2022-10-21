Казань, , 18:30 — REGNUM В Татарии планируют посетить каждую семью мобилизованных, чтобы определить конкретные меры помощи. Руководителям муниципалитетов совместно с военкоматами необходимо составить реестры военнослужащих, находящихся в зоне СВО, мобилизованных, вернувшихся из зоны боевых действий, их родных, включая семьи погибших. Соответствующие поручения в ходе первого заседания оперштаба дал глава РТ Рустам Минниханов.

Пункты сбора мобилизованных в Татарии T. me/rustamminnikhanov

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Члены оперативного штаба также обсудили вопросы обеспечения общественного порядка и бесперебойной работы объектов жизнедеятельности.

«Каждый должен осознавать ответственность за реализацию поставленных руководством страны задач», — подчеркнул Минниханов.

Затем главы министерств, ведомств и муниципалитетов рассмотрели меры поддержки семей мобилизованных жителей.

Глава Татарии напомнил, что в республике введены: единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка мобилизованного бойца, бесплатные путевки в детские лагеря, бесплатное горячее питание для школьников и студентов ссузов, семьи освобождены от оплаты за воспитанников в детских садах, готовится к подписанию закон об освобождении мобилизованных жителей от уплаты транспортного налога.

«Необходимо посетить каждую семью, понять, какая им нужна помощь, организовать работу волонтерских штабов, предусмотреть адресные меры поддержки. Вопрос должен быть на личном контроле руководителей городов и районов республики», — заключил Минниханов.

Напомним, в Татарии депутаты регионального парламента решили перечислить однодневный заработок в помощь мобилизованным.

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