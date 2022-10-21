София, , 18:22 — REGNUM Правительство Болгарии рассматривает возможность введения единой фиксированной цены на энергоносители для бытовых потребителей. Об этом 21 октября сообщает софийская газета «Факты».

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Как заявил на брифинге в Софии министр энергетики Болгарии Розен Христов, нововведение позволит «обеспечить справедливое ценообразование в контексте услуг ЖКХ для сотен тысяч жителей страны».

«Соответствующие тарифы могут быть введены уже с 1 января 2023 года», — резюмировал министр.

При этом на вопрос о механизмах подобного ценообразования Христов не ответил.

Напомним, согласно официальной статистике, на сегодняшний день более 40% жителей Болгарии не имеют средств на своевременную оплату коммунальных счетов.