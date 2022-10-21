Бишкек, , 18:20 — REGNUM Власти Киргизии приняли решение выплатить единовременную материальную помощь в размере 1 млн сомов (745 тысяч рублей) семьям киргизстанцев, погибших в ходе недавнего вооружённого конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном. Об этом сообщили в правительстве сегодня, 21 октября.

Киргизский сом

Также пострадавшим гражданам в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, при наличии заключения судебно-медицинской экспертизы выплатят от 100 тысяч до 200 тысяч сомов (от 74,5 тысячи до 149 тысяч рублей).

Отмечается, что эти выплаты могут получить только на гражданские лица, а пограничникам и сотрудникам правоохранительных органов материальная помощь окажут в соответствии с законами «О статусе военнослужащих» и «О прохождении службы в правоохранительных органах».

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ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.

Более 136 тысяч граждан Киргизии были вынуждены покинуть свои дома и временно переехать в другие районы страны.

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