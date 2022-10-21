Бурса, Турция, , 18:24 — REGNUM Страны-члены организации тюркских государств на недавней встрече в турецкой Бурсе приняли решение о формировании Комиссии по созданию единого тюркского алфавита.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идея стара как мир! В 90-е годы турки, в эйфории от развала СССР, уже пытались запустить такую комиссию. Тогда помешало, в первую очередь, то, что все алфавиты новых тюркских государств были на кириллице, а турецкий на чуждой латинице», — написал российский тюрколог Владимир Аватков в своём телеграм-канале.

По словам эксперта, в те времена для внедрения этой инициативы представителям Турции пришлось бы менять свой алфавит, а этого в планах туркоцентричной интеграции не было.

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«Теперь все иначе. Туркмения, Азербайджан и Узбекистан перешли на латиницу. Казахстан находится на пути. Самое время заново запускать процесс», — добавил он.

Аватков отметил символичность того, что первое заседание ОТГ пройдёт в Киргизии, которая пока ещё не присоединилась к общей туркоцентричной тенденции.

«Но это пока. Единые учебники истории по турецким нормам и с турецким идейно-ценностным наполнением. Теперь — ожидаемо — язык. Турки приходят в наш общий постсоветский дом со своим самоваром и уставом, и форматируют сознание, заставляя народы отказываться от своей идентичности. По всем фронтам: история, экономика, образование, литература, язык», — подчеркнул он.

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Политолог задаётся вопросами: «Что дальше?» и «Интересует ли это Россию?».

«Дальше будет веселее и жёстче! Потом поздно будет удивляться. Вроде же постсоветское — наш приоритет. Вроде?», — задался вопросом Владимир Аватков.

ИА REGNUM напоминает, что с момента объявления независимости в Киргизии прозападные и пантюркистски настроенные политики и активисты регулярно выступают с предложением полностью отказаться от кириллического алфавита и перейти на латиницу.

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