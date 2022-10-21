Киргизия, 21 октября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. На юге Киргизии сегодня, 21 октября, проходит митинг против решения властей о передаче Кемпир-Абадского водохранилища и прилегающих территорий Узбекистану.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Более 50 жителей Узгенского района Ошской области вышли на марш протеста, держа в руках транспаранты и плакаты с лозунгами на киргизском языке «Мы не отдадим Кемпир-Абад» и «Кемпир-Абад — киргизская земля».

Участники акции выдвинулись из села Куршаб и направились в город Узген.

По словам протестующих, они требуют не передавать Кемпир-Абадское водохранилище соседней стране. Также митингующие пообещали организовать более масштабную акцию протеста и устроить пеший марш до столицы Киргизии, если их требование не будет выполнено.

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