Белгород, , 18:14 — REGNUM В городе Шебекино Белгородской области после попадания снаряда произошёл пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщил вечером 21 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда», — написал он.

Губернатор сообщил, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть одна пострадавшая, бригада медиков доставляет её в больницу.

«Все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже», — добавил Гладков.