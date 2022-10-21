Бишкек, , 18:12 — REGNUM Борьба с барьерами на внутреннем рынке Евразийского экономического союза остается одной из важнейших задач. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

«На протяжении последних шести лет о проблемах на внутреннем рынке говорил каждый из глав государств-членов ЕАЭС. Но, к сожалению, следует признать, что число препятствий не снижается», — посетовал он.

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Высокопоставленный чиновник выразил мнение, что назрела необходимость пересмотреть подходы и выстроить более эффективную работу Евразийской экономической комиссии — для полноценной реализации её функций и компетенций.

Также Жапаров отметил, что нужно вовлечь в этот процесс суд ЕАЭС.

«Возможно, пора задуматься о более эффективных, может быть жёстких, но действенных механизмах как правового, так и финансового воздействия», — подчеркнул глава правительства Киргизии.

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