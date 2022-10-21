Париж, 21 октября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. США применяют двойные стандарты в вопросах цен на свой газ, поставляемый потребителям Европы, заявил 21 октября президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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По его словам, европейцы платят США за газ в три-четыре раза дороже, чем внутренние американские потребители.

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты», — заявил Макрон.

По его словам, «под сомнение ставится искренность в трансатлантической торговле».

«Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», — сказал французский президент.