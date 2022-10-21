Бишкек, 21 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект приказа о введении платы за возможность повторной сдачи экзаменов на получение водительских прав.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве считают, что это будет способствовать повышению ответственности и дисциплины среди будущих водителей.

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В качестве аргумента в пользу такого решения авторы инициативы приводят статистические данные: за первое полугодие 2022 года теоретический экзамен в ГАИ сдавали около 288,6 тысячи человек, а практический — 172,9 тысячи, из них только каждый четвёртый смог сделать это успешно с первой попытки.

Сколько будет стоить повторная сдача экзамена на водительские права, в проекте приказа МВД Киргизии не говорится.

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