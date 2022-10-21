Волгоград, 21 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Первое в России производство 5D-принтеров с господдержкой запустили на площадке инновационной компании в Волгограде, сообщили корреспонденту 21 октября в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru 5D-принтер

Предприятие с начала 2022 года получило 100 млн рублей в качестве грантов и инвестиций. Господдержка позволила реализовать планы по развитию собственного производства обновлённых 5D-принтеров. Запущены четыре производственных линии, на них будут выпускать до тысячи изделий в год. По словам генерального директора компании Артёма Авдеева, усовершенствованная технология 5DTech позволяет печатать любые промышленные детали, успешно замещая импортные оригиналы. Продукция может применяться в авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве и других отраслях.

Волгоградский проект 5D-принтеров входит в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени-2022».