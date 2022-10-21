Мюнхен, Германия, , 18:07 — REGNUM 39-летний экс-нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Франк Рибери объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом футболист сообщил в своих социальных сетях.

Фрак Рибери Rufus46

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет. Спасибо все за это замечательное приключение», — написал француз.

Последним клубом в карьере Франка Рибери стала итальянская «Салернитана». В текущем сезоне из-за травмы колена нападающий сыграл лишь в двух матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Франк Рибери также выступал за «Брест», «Метц», «Галатасарай», «Марсель», мюнхенскую «Баварию» и «Фиорентину» из Флоренции.